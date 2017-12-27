Иван Налимов - о "Салавате": "Приехал в клуб с большими амбициями"

Вратарь "Салавата Юлаева" Иван Налимов отметил, что у него положительные эмоции от перехода в уфимскую команду. Голкипер также добавил, что "Салават" – клуб с большими амбициями и большими задачами.

– Понятное дело, что положительные эмоции, – цитирует клубная пресс-служба Налимова. – Приехал в клуб с большими амбициями и большими задачами. С предвкушением того, что будет дальше. Все замечательно.

– В этом сезоне вы самый надежный вратарь по проценту отраженных бросков. За счет чего вам удалось достичь этого?

– Не знаю, как-то не следил за этим. Это не только моя статистика, это ребята помогали в команде, мы все вместе к этому пришли. Сложились так обстоятельства, что получалось так отыграть этот отрезок.

– Первые впечатления от тренировок?

– Во всех командах примерно одинаково. Понятное дело, надо маленько привыкнуть к атмосфере, к ребятам. Все равно, когда меняешь обстановку, к этому надо привыкнуть.

– Когда ожидаете сыграть? Ваш последний матч был 9 декабря.

– Я всегда готов выйти и сыграть. Тут все от тренеров зависит – как они скажут, так я и пойду. Сейчас буду просто тренироваться, работать, а там будет дальше видно.

Напомним, что 26 декабря Налимов перешел в "Салават". Контракт с 23-летним игроком рассчитан до конца сезона-2018/19.

Налимов подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"