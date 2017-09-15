Иржи Секач: "У меня кризис. Никак не могу забить"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач после победы над "Северсталью" (2:1 ОТ) отметил, что недоволен своей безголевой серией. В этом сезоне 25-летний форвард набрал 7 (1+6) очков в 9 встречах регулярного чемпионата.

– Такой безголевой серии раньше у меня не было, – цитирует "Р-Спорт" Секача. – Может быть в НХЛ, но я там не играл так много, как в "Ак Барсе". Не сказать, что играю плохо, но надо забить и как можно скорее. Это все, о чем я сейчас думаю.

У меня кризис, это очевидно. Столько моментов, но никак не могу забить. Не знаю, с чем это связано. Хорошо, что моменты вообще есть, иначе я был бы в бешенстве на себя. Надеюсь, что скоро смогу забить и прервать черную полосу невезения.