22:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев: "Пришлось напомнить игрокам, что Новый год закончился"

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Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Ладой" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что ему пришлось серьезно поговорить со своими подопечными во время матча. По ходу встречи "Магнитка" уступала со счетом 0:2. Магнитогорцы являются лидерами Восточной конференции, а клуб из Тольятти занимает 12-ю сточку.

"Лада" грамотно наказала нас за две ошибки, после чего мы завелись и сыграли здорово, – цитирует "Р-Спорт" Воробьева. – После второй пропущенной шайбы пришлось напомнить ребятам, что Новый год закончился и пора браться за работу. Лестных слов было мало.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170103/1114525718.html

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