Илья Воробьев: "Пришлось напомнить игрокам, что Новый год закончился"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Ладой" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что ему пришлось серьезно поговорить со своими подопечными во время матча. По ходу встречи "Магнитка" уступала со счетом 0:2. Магнитогорцы являются лидерами Восточной конференции, а клуб из Тольятти занимает 12-ю сточку.

– "Лада" грамотно наказала нас за две ошибки, после чего мы завелись и сыграли здорово, – цитирует "Р-Спорт" Воробьева. – После второй пропущенной шайбы пришлось напомнить ребятам, что Новый год закончился и пора браться за работу. Лестных слов было мало.