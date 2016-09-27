Илья Воробьев: "Помог бы Мозякин сборной на Кубке мира? Некорректный вопрос, что бы я на него ни ответил"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (3:0) поблагодарил команду за хорошую работу в его отсутствие. Специалист входил в состав тренерского штаба сборной России на Кубке мира.
- Благодарен ребятам, своим помощникам и тренерскому штабу за то, как они работали с командой в мое отсутствие. Сегодня тоже все хорошо отработали.
- На ваш взгляд, Сергей Мозякин помог бы сборной на Кубке мира?
- Некорректный вопрос. Что бы я сейчас ни сказал… (Анна ЛЕВЧЕНКО)
Rome22
ясно дело...он бы до ворот не доехал!..
20:26
skua
Очень содержательное интервью. Как раз подходит чтобы целую новость запостить и чтобы СЭ получили +1 к счетчику просмотров
20:06
karwin
Что Воробьев нашел некорректного в этом вопросе?))
18:55