Илья Воробьев: "Помог бы Мозякин сборной на Кубке мира? Некорректный вопрос, что бы я на него ни ответил"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (3:0) поблагодарил команду за хорошую работу в его отсутствие. Специалист входил в состав тренерского штаба сборной России на Кубке мира.

- Благодарен ребятам, своим помощникам и тренерскому штабу за то, как они работали с командой в мое отсутствие. Сегодня тоже все хорошо отработали.

- На ваш взгляд, Сергей Мозякин помог бы сборной на Кубке мира?

- Некорректный вопрос. Что бы я сейчас ни сказал… (Анна ЛЕВЧЕНКО)