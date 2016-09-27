18:48 | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев: "Помог бы Мозякин сборной на Кубке мира? Некорректный вопрос, что бы я на него ни ответил"

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Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (3:0) поблагодарил команду за хорошую работу в его отсутствие. Специалист входил в состав тренерского штаба сборной России на Кубке мира.

- Благодарен ребятам, своим помощникам и тренерскому штабу за то, как они работали с командой в мое отсутствие. Сегодня тоже все хорошо отработали.

- На ваш взгляд, Сергей Мозякин помог бы сборной на Кубке мира?

- Некорректный вопрос. Что бы я сейчас ни сказал… (Анна ЛЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Rome22

ясно дело...он бы до ворот не доехал!..

20:26

skua

Очень содержательное интервью. Как раз подходит чтобы целую новость запостить и чтобы СЭ получили +1 к счетчику просмотров

20:06

karwin

Что Воробьев нашел некорректного в этом вопросе?))

18:55

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