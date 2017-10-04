Илья Никулин: "Динамо" должно было забивать в большинстве"

Защитник "Динамо" Илья Никулин после поражения от "Локомотива" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на то, что не удалось реализовать моменты, оторых было достаточно.

– К сожалению, мы не смогли реализовать моменты, которых было достаточно, чтобы забросить шайб, чем "Локомотив". Не получилось.

– Почему пропала игра в большинстве?

– Мы работаем над этим. Соперник тоже обороняется. Сегодня обеим командам не удалось это сделать. Это тот резерв, который мы должны включить. Мы должны забивать в большинстве.

– Чувствовалось ли, что с новым тренером "Локомотив" особенно заряжен на победу?

– "Локомотив" всегда играет в заряженном стиле, демонстрирует постоянный прессинг. Очень интересно играть с такой командой. Жаль, что сегодня не получилось победить. Мы получили не очень позитивные эмоции. У нас три поражения подряд и четвертого не хочется. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)