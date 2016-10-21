Игорь Захаркин: "Салават" планировал играть с "Адмиралом" на контратаках"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (3:2 Б) отметил, что команда не пала духом после пропущенной шайбы при игре "5 на 3". По словам специалиста, перед началом встречи игрокам была дана установка играть от обороны и постараться поймать соперника на контратаках.

– Матч получился очень сложным и неоднозначным, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Захаркина. – Я хотел, чтобы команда сыграла от обороны, рассчитывая на контратаки. Во многом это получалось, но, как ни парадоксально, пропустили мы, играя "5 на 3". Однако игроки не пали духом и продолжали сражаться. Сейчас было важно просто победить. Рад, что серия буллитов сложилась в нашу пользу.