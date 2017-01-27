Игорь Захаркин: "Локомотив" победил благодаря более яркой игре в большинстве"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Локомотива" (3:5) отметил, что решающим фактором в определении победителя стала игра соперников в большинстве. По словам специалиста, сейчас уфимцы стараются плотнее действовать в средней зоне, и часто это приносит успех.

– Сегодня наше поражение объяснить просто: у нас было много возможностей в большинстве во втором периоде, но мы не воспользовались ими, а соперник, получив шанс, воспользовался им, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Захаркина. – Считаю, что игра в численном неравенстве была определяющим моментом, который решил исход матча в пользу "Локомотива".

– Вы говорили, что готовите Сведберга к плей-офф. После игр в Ярославле и Москве не боитесь, что он окончательно сломает психику?

– Если он сломает психику, то мы останемся без головы. Мы берем риски, мы понимаем значение вратаря, особенно в плей-офф. Также хорошо видим, что его игра далека от того уровня, который должен показывать голкипер в плей-офф, но мы постоянно советуемся, что делать, как его вести к матчам. Убрав его со следующей игры, мы не добавим уверенности, поэтому сейчас попали в затруднительную ситуацию и пытаемся из нее достойно выйти.

– Ваша команда пропустила 11 шайб в двух матчах. Что не получается в обороне, которую вы хотели наладить?

– Мы стараемся блокировать броски с близкого расстояния, процент блокированных бросков достаточно высокий. Голы нам забивали либо от синей линии, либо с четырех-пяти метров – из таких позиций шайбу должны останавливать на последнем рубеже. Теперь мы не так активно играем в атаке, стараемся плотнее действовать в средней зоне, часто это получается. Сегодня в равных составах мы сыграли 2:2, но проиграли при численном неравенстве.

– Сегодня был высокий процент брака в начале атак. Чем можете это объяснить?

– Здесь два момента. "Локомотив", в отличие от многих других команд, играет по системе "1-1-3". Это предполагает большую активность двух первых нападающих, которые загоняют игрока с шайбой, оттесняют к борту. Мы готовились, но одно дело говорить, а другое, когда игроки встречаются с этим на практике. Это не позволяло нам быстро начинать атаку в первом периоде. Второй момент вытекает из психологического состояния игроков – большое количество поражений не придает уверенности игрокам, защитники пытаются сделать передачу после одного-двух касаний, а нападающие не всегда точно принимают шайбу.

Разница между командами была в том, что ребята в красной форме двигались активно, играли в удовольствие. Несмотря на два поражения до этого, сегодня я видел игроков, которые обостряют, не боятся брать риски, а без этого не бывает результативной игры. Хоккеисты "Салавата Юлаева" наоборот тяжело, медленно начинают, проходят среднюю зону, пытаются комбинировать, и всегда на один такт или на полтакта мы отстаем от соперника. Эта легкость приходит с уверенностью.