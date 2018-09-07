Хоккеисты "Спартака" пришли на матч с "Куньлунем" пешком

Сегодня игроки "Спартака" пришли на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" пешком.

Как уточняет пресс-служба красно-белых, из-за пробок в Москве клубный автобус не смог даже въехать на Третье транспортное кольцо и хоккеисты прошли пару километров пешком.