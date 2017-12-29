Голышев забил "гол года", "Автомобилист" победил "Динамо" и возглавил "Восток"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" одержал победу над московским "Динамо" – 4:3. В составе екатеринбуржцев заброшенными шайбами отличились Андрей Обидин, Анатолий Голышев, Александр Торченюк, Николай Тимашов. Шайба Голышева может претендовать на одну из лучших в году и сезоне.

Отметим, что данное поражение стало для динамовцев четвертым подряд. В свою очередь "Автомобилист" выиграл четвертый матч кряду и стал первой командой Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Динамо" (Москва) – 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)

Голы: Обидин – 2 (Попов), 2:17 – 1:0. Петунин – 5 (Рылов), 3:28 – 1:1. Голышев – 12, 6:22 – 2:1. Торченюк – 5 (Лямин, Михнов), 9:40 – 3:1. Тимашов – 3 (Кучерявенко, Чайковски), 25:33 – 4:1. Игнатушкин – 5 (Марковин, Тарасов), 41:33 – 4:2. Комаров – 8 (Хиетанен), 42:49 – 4:3.

Вратари: Коварж – Еременко (57:59).

Штраф: 2 – 8.

Броски: 26 (11+10+5) – 30 (9+7+14).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

29 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Турнирная таблица – здесь