Главный тренер "Торпедо" Немировски дисквалифицирован на один матч

КХЛ дисквалифицировала на один матч главного тренера "Торпедо" Дэвида Немировски, сообщает официальный сайт лиги.

Специалист был удален до конца матча в игре регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2). Согласно регламенту соревнований, он был дисквалифицирован на один матч. Кроме того, канадец заплатит денежный штраф.

Таким образом, Немировски пропустит выездной матч против "Металлурга" 5 января. Он возглавил команду в 2018 году. Нижегородский клуб с 50 очками идет седьмым в Восточной конференции.

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