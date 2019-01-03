11:51 | Хоккей — КХЛ

Главный тренер "Торпедо" Немировски дисквалифицирован на один матч

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КХЛ дисквалифицировала на один матч главного тренера "Торпедо" Дэвида Немировски, сообщает официальный сайт лиги.

Специалист был удален до конца матча в игре регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2). Согласно регламенту соревнований, он был дисквалифицирован на один матч. Кроме того, канадец заплатит денежный штраф.

Таким образом, Немировски пропустит выездной матч против "Металлурга" 5 января. Он возглавил команду в 2018 году. Нижегородский клуб с 50 очками идет седьмым в Восточной конференции.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/01/03/425297.html

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