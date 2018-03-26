Главный тренер "Сочи" поставил своей команде за сезон четыре с минусом

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что сезон для его команды вышел положительным. По словам тренера, среди молодых игроков клуба лучше всех проявил себя 23-летний форвард Павел Падакин, который в 58 матчах набрал 32 (9+23) очка.



Напомним, "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла "Йокериту" со счетом 1:4 в серии.



– Насколько вы довольны тем, как для "Сочи "сложился этот сезон?



– Для команды он сложился положительно. Мы ставили перед собой определенные задачи, - сказал Зубов. - Одну из них мы выполнили, а вторая часть немного смазалась в концовке. В целом, однозначно это – шаг вперед для клуба "Сочи".



– Какую оценку поставите за чемпионат команде?



– Четверку. С минусом.



– Были ли игроки, которые вас приятно удивили и порадовали своим прогрессом в этом сезоне?



– Кого-то выделять сложно, статистика по нашей команде достаточно ровная. Легионеры сыграли на своем уровне. Наши ветераны держали команду и пытались по мере возможности давать нам стопроцентные усилия в каждой игре. Это большой плюс. Из молодых ребят хотелось бы отметить Павла Падакина, который блестяще отыграл первую часть сезона. Потом он немного сбавил обороты, и наверное, есть какие-то объективные причины, мы ожидали от него большего.



Точечные изменения будут 100 процентов. Мы будем смотреть на наши возможности и из этого исходить. Постараемся сохранить ребят, которые доказали нам, что имеют право играть в этой команде.



– Как оцените ситуацию с болельщиками в Сочи? Южный регион научился болеть?



– Несомненно! Даже если не брать плей-офф, в конце сезона все видели, что происходило. Мы немного знакомы с некоторыми местными особенностями, и на тот момент это было межсезонье в курортном плане. Не так много людей находилось в Сочи, а на трибунах собирались восемь-девять тысяч и больше. Это очень радует и говорит о том, что политика клуба не только в отношении болельщиков, но и развития идет в правильном направлении.



– А планы на следующий сезон уже есть? Насколько серьезные изменения ждут команду?



– Точечные изменения будут 100 процентов. Опять же, мы будем смотреть на наши возможности и из этого исходить. Мы постараемся сохранить многих ребят, которые показали и доказали нам, что имеют право играть в этой команде.