Гиртс Анкипанс: "Будем вводить в состав "Динамо" еще больше молодых хоккеистов"

Исполняющий обязанности главного тренера рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после поражения от "Спартака" (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда будет смотреть вперед и ставить в состав больше молодых игроков. Отметим, что в этой встрече дублем отметился 18-летний нападающий Эмилс Гегерис.

– Сегодня была хорошая игра, ее исход решили маленькие нюансы, – цитирует сайт "Спартака" Анкипанса. – У нас играет очень много молодых хоккеистов, и мы будем вводить их в состав еще больше. Будем смотреть вперед. Поздравляю "Спартак" с победой.