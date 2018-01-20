Герман Титов: "Авангарду" остается сыграть три игры, надо полагаться только на себя"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после победы над "Металлургом" (6:3) в регулярном чемпионате КХЛ посетовал, что ему еще не удалось привить команде агрессивный стиль игры. Омичи лидируют в Дивизионе Чернышева, но отстают от "Салавата Юлаева" по потерянным очкам.

- Во-первых, хочу поздравить ребят, наших омских болельщиков с победой, потому что череда поражений, которая нас преследовала последнее время психологически давила на ребят, - сказал Титов. - Сегодня все шестьдесят минут ребята бились. Хороший первый период - повели в счете, но в конце две пропустили. Ребята не останавливались. Движение было хорошее сегодня, нацеленность на ворота. Поэтому такой результат.

- Сегодня была удивительная ситуация: до матча ваша команда была на седьмом месте в конференции, а после поднялась обратно на второе. Как эти парадоксы таблицы на вас влияют?

- В принципе, мы в нее не заглядываем. Я ребятам говорю, что, несмотря на эту череда поражений, которая нас преследовала, какие-то нелепые индивидуальные ошибки, нам остается сыграть три игры, надо полагаться только на себя. При том, что сейчас не от нас многое зависит, а зависит от соперника, потому что мы потеряли много очков.

- Вы сказали, что потеряли много очков и сегодня, выигрывая, дали сопернику сравнять счет. С чем это связано? И с "Сибирью", и с "Трактором" вы начинали хорошо.

- Тот хоккей, который хочу преподнести для команды, ребята еще не выдерживают все шестьдесят минут. Такой современный хоккей, агрессивный, с большим движением и нацеленностью на ворота. Когда я приступил к работе, все-таки был другой хоккей чуть-чуть. Я хочу поменять, но нет времени менять. Ну и психология - вот эти поражения задавили маленько. (Юрий ШИРИНКИН)