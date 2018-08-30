Георгий Кобылянский: "Клуб из ОАЭ в КХЛ? Не воспринимайте это очень серьезно"

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский поделился мнением о возможном включении в число участников лиги команд из Франции ОАЭ. Ранее член совета директоров организации Александр Медведев сообщил о существовании такой возможности. По словам председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко, состав команд может пополнить один из французских клубов.

– Действительно, мы действительно ведем переговоры с французской стороной, – цитирует Puckfans.at Кобылянского. – В том числе, на высочайшем уровне – с французской лигой и Люком Тардифом (главой Французской хоккейной федерации. – Прим. "СЭ"). Что-то может получиться.

Что до ОАЭ, тут совершенно другая ситуация. Александр Медведев говорил об этом, но из страны к нам никто не обращался. Не стоит воспринимать это слишком серьезно.

По итогам сезона-2017/18 по решению совета директоров КХЛ из числа участников лиги были исключены "Югра" и "Лада". В новом сезоне в лиге выступят 25 команд (12 – на "Западе", 13 – на "Востоке").