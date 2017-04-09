Геннадий Величкин: "Надеюсь, эта не та серия, где все закончится 4-0"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин подчеркнул, что в первом матче финала Кубка Гагарина против СКА "Магнитка" допустила больше ошибок, чем положено. По словам Величкина, команда должна сделать выводы, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
– Вас удовлетворило решение КХЛ не выписывать никому дисквалификаций по итогам первого матча, в том числе – Шипачеву?
– Зачем думать об этом? Приняли решение – и приняли.
– Вы вчера были очень недовольны после матча.
– Мало ли какие у меня были недовольства. Что есть – то есть. Будем работать дальше.
– Как считаете, СКА отныне – фаворит?
– Я пока что ничего не считаю. Но я надеюсь, что это не та серия, не те команды, которые заканчивают 4-0. Поэтому будем работать дальше.
– В предыдущих финалах "Магнитка" проигрывала первый матч. Вы видите в этом некий позитив?
– Нет, позитива в проигранном матче я никогда не вижу. Хотели выиграть, но немножко не получилось, немножко недоработали, сделали ошибок больше, чем положено. Но это может быть связано с большой паузой. Я думаю, что вчера ребята вкатились в матч, получили хорошую разминку, хороший урок. Выводы должна сделать вся команда.
– То есть вы верите в то, что сможете выиграть финал?
– Конечно. Если б шансов не было, мы бы сегодня написали, что сдаемся. Нет, мы не сдаемся.
– Илья Воробьев начал вчерашнюю пресс-конференцию словами "если некоторые вещи не изменятся, то шансов у нас мало".
– Вы лучше у него уточните, что он имел в виду.
Tribunal Z
Пусть надеется, надежда умирает последней. Не удивлюсь что будет 4-0 по серии, но мне почему то кажется что 4-1 или 4-2 в пользу СКА
21:28