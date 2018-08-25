Геннадий Тимченко: "Сокращение потолка зарплат в КХЛ - правильный путь"

Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением о потолке зарплат в лиге.

- Сокращение потолка зарплат в КХЛ - правильный путь. Президент на совете по спорту сказал, чтобы мы прекращали тратить государственные деньги на профессиональный спорт. Теперь мы тратим на детский хоккей.

Мы в СКА тоже сокращаем расходы, по сути следуем указаниям руководства страны. Делаем то, что надо делать. Но это не должно повлиять на уровень хоккея. Наши хоккеисты получают большие деньги, зарплаты в КХЛ выше, чем во всех других европейских лигах, так что мы конкурентоспособны. (Игорь ЕРОНКО)