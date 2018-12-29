Генеральный директор "Торпедо": "Задача клуба - увеличение числа своих воспитанников"

Генеральный директор "Торпедо" Ян Голубовский рассказал об итогах заседания правления клуба. Также он отметил, что руководство рассчиталось с игроками по долгам.

– Был утвержден бюджет на будущий год, – цитирует пресс-служба клуба Голубовского. – Благодаря губернатору региона Глебу Никитину были решены финансовые вопросы, в новый год наш клуб входит без долгов по заработной плате. Также клуб возобновляет выплаты нашим ветеранам.

Кроме этого обсуждались различные вопросы: от организационной структуры – до детско-юношской хоккейной школы, развитие которой является нашим приоритетом. Мы подготовили и в ближайшее время представим концепцию развития детско-юношеского хоккея, которая включает в себя работу с детьми и их родителями, с тренерским составом. Курировать данную программу будет тренер высшей категории, международный эксперт, доцент, консультант по научно-методической деятельности в развитии детско-юношеского хоккея Николай Васильевич Кузнецов. Нам предстоит глобальная и кропотливая работа, в которой будет использоваться бесценный международный опыт и самые актуальные передовые методики! Наша основная задача – увеличить количество собственных воспитанников в команде мастеров.