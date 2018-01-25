Гендиректор "Салавата": "Клуб не ждет новых "встрясок" после отставки Вайсфельда"

Генеральный директор "Салавата Юлаева" Тагир Ибрагимов сообщил о том, что клуб не ждет новых изменений в руководстве и тренерском штабе после отставки генерального менеджера команды Леонида Вайсфельда. Ранее сообщалось о том, что уфимцы расторгли контракт с 57-летним специалистом по обоюдному согласию сторон.

– Мы ценим работу, которую провел Леонид Владленович за эти три года, и уважительно относимся к его достижениям в клубе. Но сейчас нам нужно просто двигаться дальше и добиваться более значимых результатов, – приводит ТАСС слова Ибрагимова. – Никаких "встрясок" в клубе не ожидается. Под руководством Эркки Вестерлунда команда в обычном режиме готовится к следующим матчам регулярного чемпиона.

Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что тренерский штаб "Салавата Юлаева", который в этом сезоне возглавил Эркка Вестерлунд, должен продолжить работу с командой, и выразил доверие коллективу специалистов.

"Салават Юлаев" расторг контракт с Вайсфельдом