"Салават Юлаев" расторг контракт с Вайсфельдом

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд покинул клуб, информирует пресс-служба уфимцев. Соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. 57-летний россиянин занимал должность в клубе с сезона-2015/16.
За свою карьеру он успел поработать в качестве генменеджера в "Ладе", новокузнецком "Металлурге" и "Автомобилисте". Также он был генеральным директором "Атланта".
На данный момент "Салават Юлаев" занимает втрое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков после 54 матчей. Отставание от "Ак Барса", который является лидеров, составляет 10 баллов.
Болельщики "Салавата Юлаева" Вайсфельду: "Уйдите, пожалуйста"//
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Дополнительная информация
https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/leonid-vaysfeld-pokidaet-salavat-yulaev/
scotioti
to barbos-68. Они только на 6-м месте по количеству набраных очков на востоке.
11:33
hsfrhvx.60563
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
11:23
barbos-68
Команда на втором месте в конференции,а генменеджером недовольны...странно как то
10:42
zyzx
Назад в комментаторы ему надо. Мне его балобольство нравилось.
10:31
Asmodeus
Убрали мутного. Теперь башкиры попрут спокойно.
10:21
tagov
Какова роль письма болельщиков?
09:40