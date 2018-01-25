"Салават Юлаев" расторг контракт с Вайсфельдом

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд покинул клуб, информирует пресс-служба уфимцев. Соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. 57-летний россиянин занимал должность в клубе с сезона-2015/16.

За свою карьеру он успел поработать в качестве генменеджера в "Ладе", новокузнецком "Металлурге" и "Автомобилисте". Также он был генеральным директором "Атланта".

На данный момент "Салават Юлаев" занимает втрое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков после 54 матчей. Отставание от "Ак Барса", который является лидеров, составляет 10 баллов.

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