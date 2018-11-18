Гендиректор "Адмирала": "Не исключаю, что информация о моем уходе – агентские дела"

Генеральный директор "Адмирала" Сергей Сошников в разговоре с корреспондентом "СЭ" заявил, что продолжает занимать свою должность во владивостокском клубе. Ранее СМИ сообщили о том, что с 19 ноября функционер покинет пост руководящий пост.

– Пока мне ничего неизвестно о том, что я покину свою должность, – заявил Сошников. – Я для себя загадал, что уйду, как только "Адмирал" выиграет любую игру. Это шутка, конечно. Не исключаю, что это агентские дела. Шуми Бабаев уже полгода говорит, что я ухожу. Может, он лучше знает.

В начале октября КХЛ наложила корпоративную дисквалификацию на Сошникова и его Александра Селиванова, который исполнял обязанности генерального директора дальневосточного клуба в прошлом году, когда "Адмирал" был зарегистрирован под другим юридическим лицом. По настоящий момент клуб из Владивостока не имеет возможности заявлять и обменивать игроков.

По данным "СЭ", клуб из Владивостока не погасил долги в объеме около 250 миллионов рублей за сезон 2017/18, при этом с начала регулярного чемпионата "Адмирал" заключил контракты с новыми хоккеистами на сумму порядка 45 миллионов рублей.

В субботу лига объявила о дисквалификации руководства "Слована" также из-за долгов по заработной плате хоккеистов. (Евгений Белоусов)