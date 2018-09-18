Фрэнсон дебютирует за "Авангард" в матче с "Барысом"

Защитник Коди Фрэнсон дебютирует в составе "Авангарда" в матче КХЛ с "Барысом". Канадец сыграет в паре с Максимом Березиным.

Напомним, что омский клуб 5 сентября подписал контракт на два года с 31-летним Фрэнсоном. В НХЛ защитник выступал за "Нэшвилл", "Торонто" и "Баффало", а прошедший сезон провел в составе "Чикаго". В общей сложности в НХЛ Фрэнсон сыграл 578 матчей (47 шайб + 180 передач).