Фрэнсон дебютирует за "Авангард" в матче с "Барысом"

Защитник Коди Фрэнсон дебютирует в составе "Авангарда" в матче КХЛ с "Барысом". Канадец сыграет в паре с Максимом Березиным.
Напомним, что омский клуб 5 сентября подписал контракт на два года с 31-летним Фрэнсоном. В НХЛ защитник выступал за "Нэшвилл", "Торонто" и "Баффало", а прошедший сезон провел в составе "Чикаго". В общей сложности в НХЛ Фрэнсон сыграл 578 матчей (47 шайб + 180 передач).
Наш состав на игру с "Барысом"! #БАРАВГ pic.twitter.com/goHYQSU2NW– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 18 сентября 2018 г.