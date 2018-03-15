ФХР и КХЛ попросили вмешаться и осудить поступок Коваленко

Организаторы Кубка Вызова написали открытое письмо в ФХР и КХЛ по делу в отношении главы профсоюза лиги Андрея Коваленко, ударившего главного судью во время любительского матча.

В письме говорится, что Коваленко своим поведением поставил под сомнение дальнейшее развитие ветеранского и любительского хоккея в стране. Организаторы турнира просят ФХР и КХЛ вмешаться в это дело.

Напомним, что на одном из турниров для ветеранов Коваленко нокаутировал судью Владислава Киселева. Сначала он толкнул Киселева в спину клюшкой, а потом нанес удар с левой, не снимая крагу. После конфликта арбитр долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу. Киселев подал заявление в полицию.

За что Коваленко ударил судью? Эксклюзивные подробности конфликта //

Судья – о нападении Андрея Коваленко: "Он вырвался и подъехал ко мне.

Глаза его были невменяемыми" //

Андрей Коваленко: "Хотел извиниться перед судьей Киселевым

и сказать, что был не прав. Но мне не дали к нему подойти!"