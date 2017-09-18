Федор Малыхин: "Не совсем доволен своей игрой и физическим состоянием"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин после матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (7:2) отметил, что недоволен своей игрой. По его словам, команда сыграла отлично. Малыхин в этом матче отметился тремя результативными передачами.

– Считаю, что команда здорово сыграла, 7:2 – это уверенная победа, счет на табло, – цитирует малыхина официальный сайт "Ак Барса". – Про себе скажу, что не совсем доволен своей игрой, физическим состоянием. Три передачи – это хорошо, но есть много над чем работать, к чему стремиться, что поправлять. Будем готовиться.

– Сколько передач вам нужно сделать, чтобы вы были довольны своей игрой?

– За игру? Нет ответа на этот вопрос.

– Вы несколько матчей играете с Лукояновым и Язьковым. Как оцените взаимодействие в звене?

– Потихоньку приходит взаимопонимание, считаю. Мы постоянно разговариваем на тренировках и проводим собрания, просматриваем моменты и говорим, что нужно поправить. Налаживается взаимопонимание и результат есть. Нас прорвало, и забросили три шайбы. Дай бог, чтобы в следующих матчах мы так же приносили пользу команде и больше вносили лепту в командный результат.

– Что скажете о Никите Язькове?

– Никита – перспективный парень. Хорошо себя проявляет. Дай бог, чтобы развивался дальше и не останавливался.