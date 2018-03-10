Федор Малыхин: "Амур" кусался до конца, хоть в серии и 4-1"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин после пятого матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (2:1) в интервью клубной пресс-службе отметил, что чувствует себя после травмы на все 100 процентов. Форвард также добавил, что был готов к силовой борьбе.

– У вас первый матч в Казани после травмы. Как настроение после игры?

– Отличное. Очень рад, что после длительной паузы сразу получилось победить в двух важных матчах. Благодарен партнерам, которые помогли войти в игру. Я по-настоящему счастлив, что все так удачно сложилось. Мы смогли победить и пройти дальше.

– Обычно после травм игроки немного берегут себя, побаиваются стыков. Вы сразу стали хитовать, блокировать броски.

– Не нужно думать об этом, нужно выходить и биться. Я чувствовал себя на все 100 процентов. Был уверен в своих силах, готов к силовой борьбе. Не думал, будет больно или нет. Почувствовал, что все нормально. Психологических проблем не было.

– Почувствовали уже игровой тонус?

– В принципе, да. Не ожидал, что после паузы буду чувствовать себя так. Думал, что будет тяжелее.

– Сегодня почему были качели до самого конца матча?

– У "Амура" хорошая боевая команда – все бьются и стараются. Весь сезон у них проходит в непростых условиях. Бойцовская команда. Тренер был бойцом, когда играл. Я с ним работал и знаю, какие у него требования. Все игры были тяжелыми. "Амур" кусался до конца, хотя счет в серии и 4-1.