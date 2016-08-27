Федор Канарейкин: "Авангард" знал, что матч с "Барысом" будет нелегким"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после победы над "Барысом" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что встреча была непростой. Напомним, омский клуб одержал третью победу кряду на старте турнира.

– Мы знали, что "Барыс" заканчивает выездное турне, – подчеркнул Канарейкин. – Ожидали, что матч будет для нас нелегкий. Так и получилось. Первый период прошел на равных. Второй и третий – удалось под контроль взять шайбу и поэтому стали получаться атаки. С реализацией у нас пока есть моменты, с которыми надо работать. Мы закончили серию, я поблагодарил ребят. Будем готовиться к выезду. (Анна ЛЕВЧЕНКО)