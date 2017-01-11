Федор Канарейкин: "Авангард" слабо играл в неравных составах и провалил меньшинство"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после поражения от СКА (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной неудачного результата стала слабая игра в неравных составах. Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, "Авангард" занимает вторую строчку на "Востоке".

– Первый период нам не удалось – два удаления, которые обернулись двумя шайбами – сказал Канарейкин. – Все понимают, какое большинство у СКА, мы тоже это разбирали, но сработать не удалось. Слабо сыграли в неравных составах. Провалили меньшинство, пропустили три шайбы. Недоработали по вбрасываниям, блокировали мало бросков. Все это наши большие недоработки. Второй период оставил много позитива. Уступали 1:4, но вернулись в игру, был хороший момент на последних секундах, не реализовали его. В целом мастерство сказалось. Мы проверили себя в игре с очень сильным соперником. Знаем, где недоработали, будем общаться.

– Почему не сыграли Бурдасов и Хохряков?

– Они травмированы . Ждем их возвращения. Еще Анелев должен вернуться. (Сергей ЯРЕМЕНКО)