Федор Канарейкин: "Авангард" движется в правильном направлении"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после поражения от "Ак Барса" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команде противостоял очень сильный соперник. Тренер добавил, что "Авангард" движется в правильном направлении.

– Поздравлю "Ак Барс" с победой. На самом деле была хорошая, плотная, интересная игра. Все время она держала в напряжении. Ошиблись, недоработали в овертайме. По самой игре хочу сказать, что у нас было 12 минут штрафа, а у соперника 4. При этом мы не играли в большинстве, только 4 на 4. Не наработали мы на большинство? Надо смотреть, почему так.

– В конце второго периода перехватили инициативу, но в третьем соперник игру выровнять. Почему так получилось?

– Сегодня у нас был хороший противник. Пытались, работали. Игра была равной, с обоюдными шансами. Игра шла до гола. Сегодня "Ак Барс" забил этот решающий гол.

– Пока в сезоне "Авангард" проигрывал лидерам – ЦСКА, СКА, "Металлургу", "Ак Барсу". Это случайность?

– ЦСКА мы обыгрывали. Со СКА сыграли одну игру. Закономерность ли это? Это наверное то, что мы из себя представляем на сегодняшний день. Мы работаем, хотим быть лучше. Но у нас достойные соперники. Многие говорят, что плотный состав у нас. Наш состав, которым мы обладаем, это те, кто на льду и еще пара игроков. У нас все хорошо, хорошая команда, мы движемся в правильном направлении. (Анна ЛЕВЧЕНКО)