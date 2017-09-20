Евгений Мозер: "В матче против "Куньлуня" "Торпедо" отработал на сто процентов"

Нападающий "Торпедо" Евгений Мозер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:1) подчеркнул, что его команде противостоял сильный соперник. Отметим, что в минувшей игре форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.
– Все ребята отработали на сто процентов, и это принесло результат, – цитирует клубная пресс-служба Мозера. – Добились победы в матче с сильным соперником.
– Можно, наверное, сказать, что матч с "Куньлунем" стал одним из самых тяжелых домашних поединков нового сезона?
– Обе команды способны играть в скоростной и силовой хоккей. Каждый из соперников может, что называется, поработать на льду. Конечно, нам было тяжело. Для победы, повторюсь, потребовалось приложить максимум усилий.
– Два досадных поражения на выезде как-то повлияли на команду?
– Да, повлияли. Выиграть хочется всегда, а после поражений – особенно.
– Ваш гол, безусловно, стал одним из ключевых моментов поединка. Приложились от души...
– Тренеры нацеливают нас на то, чтобы мы чаще бросали по воротам. Мне удалось использовать хорошую передачу Кирилла Уракова.
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http://www.hctorpedo.ru/13637-evgeniy-mozer-vse-rebyata-otrabotali-na-sto-procentov.html