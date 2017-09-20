Евгений Мозер: "В матче против "Куньлуня" "Торпедо" отработал на сто процентов"

Нападающий "Торпедо" Евгений Мозер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:1) подчеркнул, что его команде противостоял сильный соперник. Отметим, что в минувшей игре форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Все ребята отработали на сто процентов, и это принесло результат, – цитирует клубная пресс-служба Мозера. – Добились победы в матче с сильным соперником.

– Можно, наверное, сказать, что матч с "Куньлунем" стал одним из самых тяжелых домашних поединков нового сезона?

– Обе команды способны играть в скоростной и силовой хоккей. Каждый из соперников может, что называется, поработать на льду. Конечно, нам было тяжело. Для победы, повторюсь, потребовалось приложить максимум усилий.



– Два досадных поражения на выезде как-то повлияли на команду?

– Да, повлияли. Выиграть хочется всегда, а после поражений – особенно.



– Ваш гол, безусловно, стал одним из ключевых моментов поединка. Приложились от души...

– Тренеры нацеливают нас на то, чтобы мы чаще бросали по воротам. Мне удалось использовать хорошую передачу Кирилла Уракова.