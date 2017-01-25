Евгений Дадонов: "Нас предупредили, что по статистике "Спартак" был лучше ЦСКА"

Нападающий СКА Евгений Дадонов после победы над "Спартаком" (2:1) отметил, что матч получился непростым. По его словам, соперник хорошо играл в обороне.

– Игра получилась не самой боевой. Какое впечатление она оставила у вас?

– Матч складывался для нас тяжело, мы потратили много сил.

– В чем была сложность?

– Мы уступали по ходу матча 0:1. Соперник сегодня играл достаточно вязко, много внимания уделяли защите, у него были неплохие скорости.

– Сейчас интригу составляет то, кто займет первое место: ЦСКА или ваша команда. Для вас это принципиальный момент или не имеет большого значения?

– Хотелось бы, посмотрим. Мы ведь каждый матч стараемся выиграть.

– СКА с таким составом должно выигрывать Кубок Гагарина. Сейчас уже думаете о Кубке или все поступательно?

– Поступательно. Стоит задача выиграть этот трофей. Будем готовиться.

– В начале матча первое большинство вы старались разыграть шайбу до верного. Была какая-то недооценка?

– Нет, нам сказали, что по статистике "Спартак" был лучше ЦСКА. Кроме реализации. Были моменты, мы не забили. Так получилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)