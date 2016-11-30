Евгений Бирюков: "12 лет в "Магнитке"? Как же быстро летит время!"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Евгений Бирюков в интервью пресс-службе КХЛ выразил удивление в связи с тем, что за его плечами уже 12 сезонов в составе команды. По словам 30-летнего россиянина, он очень волновался, когда впервые выходил на "взрослый лед" в составе "Магнитки".

– Матч в Нижнем Новгороде 17 ноября стал для вас юбилейным – 700-я игра в карьере! С точки зрения масштабности цифры насколько важным было это событие?

– Если честно, не совсем верится в это. Как же быстро летит время! Казалось, это было недавно, когда я молодым игроком делал первые шаги в основной команде.

– Более того – это уже 12-й ваш сезон на высшем уровне за "Металлург"!

– 12-й? Не может быть.

– Ваш дебют состоялся при Дэйве Кинге в 2005 году. Помните ту игру?

– Помню, что это было при канадском специалисте. Помню, что сентябрь. А вот с кем играли – честно, уже не вспомню. Дэйв Кинг меня, Колю Кулемина и Рината Ибрагимова подключил к основе. Да и до этого пару лет мы притирались к команде, работали вместе на тренировках. Дебютировал в "Металлурге" в 19 лет. Мандраж был – четко помню. Это нормальное явление для любого мальчишки, когда тебя запускают во взрослый хоккей. Постепенно уверенность пришла. Опытные мастера, которые играли тогда в команде, мне здорово помогли. В обороне у нас выступал тогда Дмитрий Юшкевич, за плечами которого был колоссальный опыт игры в НХЛ.

– Неужели вам с агентом не поступали предложения уехать из "Магнитки"?

– Конечно, поступали. Не скрываю этого. Безусловно, приоритет всегда был в том, чтобы остаться играть в "Металлурге". И когда заканчивался тот или иной контракт с клубом, мы с агентом всегда в первую очередь ждали предложения от родной команды.