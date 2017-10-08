Эркка Вестерлунд: "У "Салавата" был один вариант - побеждать"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (3:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Специалист также добавил, что его команда обязана была побеждать в минувшей встрече.

– У нас был один вариант – выигрывать в этом матче, - сказал Вестерлунд. - Доволен, как наши хоккеисты играли под таким давлением. Мы были одной целой командой. Спасибо нашим болельщикам за поддержку в это тяжелое время.

– Осипов много не играл. Довольны его действиями?

– Он хорошо работал на тренировках, оставаясь вне игры. Сегодня сыграл хорошо.

– Планируете оставить Логинова капитаном?

– Это будет зависеть от нашего состава, от того, кто будет выходить на лед.

– Вы видите возвращение Куляша в команду после драфта отказов?

– Я на данный момент не знаю. Мы в понедельник будем решать этот вопрос. (Вадим АМИНОВ)