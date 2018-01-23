Эркка Вестерлунд: "Сегодня у Налимова был не лучший матч"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Йокерита" (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ встал на защиту голкипера Ивана Налимова, отметив, что голы в начале встречи пропускает не только вратарь, но и вся команда. Также специалист считает, что оба клуба устроили хорошее шоу для болельщиков.

– Конечно, это не очень хороший результат. Нам надо больше очков. Игра была зрелищной. Произошло много событий, было много моментов и голов. Это хорошее шоу для зрителей. Но с точки зрения тренера, это не очень хорошая игра. Турнир продолжается. Сейчас мы будем тренироваться целый месяц, и готовиться к следующим двум играм.

– С чем "Салават" подошел к олимпийской паузе? Какие задачи ставите на перерыв?

– Я думаю, что мы продолжим работать над теми же вещами, что и сейчас. В последних играх мы стали одной из лучших команд на Востоке.

– Есть ли у Налимова комплекс первых минут? Он часто пропускает в начале.

– Голы в начале матча пропускает не только Налимов, но и вся команда. До этого он играл хорошо. Но сегодня у него был не лучший матч.

– В овертайме "Салават" не часто выпускает Энвера Лисина. Почему скоростной игрок не выходит при игре три на три?

– У нас ограниченное количество игроков в овертайме, потому что времени не так много. К тому же, он не выходил на лед в воследние пять минут третьего периода и ему было бы тяжело в овертайме.