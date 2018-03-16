Эркка Вестерлунд: "Салават" в матче с "Трактором" играл только вторую половину игры"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после первого матча серии плей-офф КХЛ против "Трактора" (1:2) отметил, что у уфимцев проблема с реализацией большинства. Специалист также добавил, что доволен игрой своей команды.

– Это плей-офф, но мы играли только вторую половину игры так, как должны играть в плей-офф, - цитирует клубная пресс-служба Вестерлунда. - Мы должны улучшать игру в большинстве.

– Довольны ли вы игрой Логинова и когда появится Гареев?

– Я не комментирую травмы, но я не доволен тем, как играла команда.