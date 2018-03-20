Эркка Вестерлунд: "Салават" плохо начал матч с "Трактором", закончили лучше"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над "Трактором" (3:2) в третьем матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина подчеркнул, что его команда плохо провела начало встречи. Он также добавил, что нужно восстановиться и готовиться к следующей игре.

Отметим, что после второго периода челябинская команда вела со счетом 2:0, уфимцы забросили все шайбы в третьем периоде. Счет в серии стал 2-1.

– Плохое начало. Закончили лучше, – приводит пресс-служба "Салавата" слова Вестерлунда. – "Трактор" был очень хорош в начале. Это хоккей в плей-офф. Нужно восстановиться и готовиться к завтрашней игре.

– То, что четыре последние шайбы из пяти забросили хоккеисты третьих-четвертых звеньев – это случайность?

– Рабочие игроки часто хорошо играют в плей-офф, и это хорошо, что у нас такое происходит.

Следующая встреча между командами пройдет завтра и начнется в 17.00 по московскому времени.