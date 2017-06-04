Эллиотт Фридман: "Ковальчук все еще хочет вернуться в НХЛ"

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман отметил, что нападающий Илья Ковальчук все еще хочет играть в НХЛ. По его словам, на российского экс-форварда СКА могут претендовать несколько клубов.

– На этой неделе говорили о том, что Ковальчук останется в КХЛ и не вернется в Северную Америку, – цитирует Фридмана sportsnet.ca. – Однако, учитывая ту информацию, что я слышал во время тестов на физическую готовность для новичков, это не так. Ковальчук по-прежнему очень заинтересован в том, чтобы в следующем сезоне играть в НХЛ.

Не удивлюсь, если интерес проявят к нему те люди, которые знают его. Напрмиер, Питер Дебур в "Сан-Хосе", Мартин Бродо в "Сент-Луисе", возможно, даже Лу Ламорелло из "Торонто". Конечно, из-за Нью-Джерси это будет непростой сделкой. Но все говорит о том, что Ковальчук все еще хочет приехать в Северную Америку.