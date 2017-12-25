Егор Яковлев: "Матч с "Магниткой" принципиален, мы ведь играли в финале"

Защитник СКА Егор Яковлев в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" отметил, что эта встреча будет принципиальной из-за прошлогодней игры в финале Кубка Гагарина. Также хоккеист рассказал, как можно сдержать лидера соперников Сергея Мозякина.

– Насколько матч в Магнитогорске принципиален?

– Конечно, принципиален, мы ведь в прошлом году играли в финале. Безусловно, будет серьезная игра, очень сильный противник. Думаю, будет интересный хоккей.

– Начало сезона у "Магнитки" не задалось.

– Мы посмотрели их игру, разобрали. Сейчас они, считаю, на подъеме, обыграли ЦСКА. Повторюсь, будет интересно.

– Сергей Мозякин восстановился после травмы.

– Он уже все доказал своей статистикой. Не стоит отдельно о нем говорить, все и так все знают.

– Как его сдерживать?

– С ним нужно плотно играть.

– Какие задачи ставил тренерский штаб?

– Ничего сверхъестественного не говорили. Играть на победу, как обычно.

– Успели повидаться с родными?

– Да, был дома у мамы. Все нормально, успел.