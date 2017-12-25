Егор Яковлев: "Матч с "Магниткой" принципиален, мы ведь играли в финале"

Защитник СКА Егор Яковлев в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" отметил, что эта встреча будет принципиальной из-за прошлогодней игры в финале Кубка Гагарина. Также хоккеист рассказал, как можно сдержать лидера соперников Сергея Мозякина.
– Насколько матч в Магнитогорске принципиален?
– Конечно, принципиален, мы ведь в прошлом году играли в финале. Безусловно, будет серьезная игра, очень сильный противник. Думаю, будет интересный хоккей.
– Начало сезона у "Магнитки" не задалось.
– Мы посмотрели их игру, разобрали. Сейчас они, считаю, на подъеме, обыграли ЦСКА. Повторюсь, будет интересно.
– Сергей Мозякин восстановился после травмы.
– Он уже все доказал своей статистикой. Не стоит отдельно о нем говорить, все и так все знают.
– Как его сдерживать?
– С ним нужно плотно играть.
– Какие задачи ставил тренерский штаб?
– Ничего сверхъестественного не говорили. Играть на победу, как обычно.
– Успели повидаться с родными?
– Да, был дома у мамы. Все нормально, успел.
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https://www.ska.ru/news/view/ieghor-iakovliev-sopiernik-na-podiemie-budiet-intieriesno/