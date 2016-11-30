Эдуард Занковец: "Боченски сумел доползти самостоятельно до скамейки – это хороший пример"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после поражения от московского "Динамо" (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ не стал оспаривать судейские решения. Специалист отметил их спорность, но подчеркнул, что после драки кулаками не машут.

– Поздравляю соперника с победой, сказал Занковец. – Наша команда начала игру неплохо. Половину первого периода мы действовали активно. Но во второй половине соперник переломил игру, создал несколько опасных моментов. Второй период получился ровный, с одинаковыми шансами на успех. В третьем периоде игра шла до забитого гола. К сожалению, мы его пропустили. До этого мы играли в большинстве, но не воспользовались возможностью, поэтому соперник нас наказал на контратаке, и довел игру до победы.

– В третьем периоде ваш игрок буквально полз до бортика после того, как в него попала шайба. Судьи не среагировали на этот эпизод, и в следующей атаке Карсумс забросил первую шайбу. Вас не возмутил этот момент?

– После драки кулаками не машут. То, что наш игрок смог доползти самостоятельно до скамейки – это его заслуга и хороший пример для ребят, которые не могут терпеть боль и показывать, что хоккей – это мужественная игра. Почему судьи не свистнули – это к ним вопрос. Могли и свиснуть, когда опасный момент прошел. Была такая возможность. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)