Дубль Окулова принес "Сибири" победу над "Витязем"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" на своем льду обыграла "Витязь" со счетом 3:2. Дублем в составе хозяев отметился нападающий Константин Окулов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Витязь" (Подольск) – 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Окулов – 12, 12:29 – 1:0. Горак – 12 (Афиногенов), 16:23 – 1:1. Панков – 7 (бол., Головков, Макеев), 18:28 – 1:2. Бойчак – 5 (Мишарин, Алексеев), 29:54 – 2:2. Окулов – 13 (Миловзоров, Наумов), 44:43 – 3:2.

Вратари: Тэйлор – Сапрыкин (58:49 – 59:44).

Штраф: 2 – 8.

Броски: 43 (6+20+17) – 31 (14+10+7).

Судьи: Морозов, Фатеев.

7 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".