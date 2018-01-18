Дубль Черных помог "Спартаку" обыграть "Динамо"

"Спартак" обыграл московское "Динамо" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые прервали двухмачевую серию поражений и по-прежнему идут в зоне плей-офф, "Динамо" идет на 9-м месте.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Черных, по шайбе забросили Райан Стоа, Дмитрий Калинин и Александр Хохлачев. У "Динамо" отличились Михаил Варнаков, Иван Игумнов, Илья Никулин и Владимир Брюквин.

Отметим, что красно-белые продлили победную серию в очном противостоянии с "Динамо" до трех игр подряд. В последний раз бело-голубые побеждали в декабре 2016 года.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Спартак" – 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)

Голы: Варнаков - 10 (бол., Карсумс, Хиетанен), 6:11 - 1:0. Стоа - 14, 32:49 - 1:1. Игумнов - 4 (А. Алексеев), 33:59 - 2:1. Черных - 3 (Воронин, Юдин), 37:59 - 2:2. Калинин - 6 (бол., Пепеляев), 40:34 - 2:3. Черных - 4 (Дергачев, Пепеляев), 41:30 - 2:4. Хохлачев - 15 (бол., Лаюнен, Калинин), 47:18 - 2:5. Никулин - 11 (Терещенко, Варнаков), 54:50 - 3:5. Брюквин - 12 (Терещенко, Никулин), 58:19 - 4:5.

Вратари: Еременко (Бочаров, 41:30, 57:45 - 58:19, 58:50 - 59:08, 59:34) - Беспалов.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 28 (5+12+11) - 32 (10+14+8).

Судьи: Гофман, Ержабек.

18 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец.