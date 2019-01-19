Дмитрий Сычев: "Не расстроился, что не мне доверили пробить буллит"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал свое участие в мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Игрок в паре с Ильей Михеевым попытались исполнить буллит футбольным мячом, но голкипер Якуб Коварж накрыл шайбу.

– Мы с Ильей Михеевым разрабатывали хитрый план и старались забить гол, – цитирует официальный сайт КХЛ Сычева. – Это серьезный конкурс, поэтому не расстроился, что не мне доверили пробить. Я сам во дворе иногда в хоккей играю, очень люблю этот вид спорта.