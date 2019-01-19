Дмитрий Сычев: "Не расстроился, что не мне доверили пробить буллит"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал свое участие в мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Игрок в паре с Ильей Михеевым попытались исполнить буллит футбольным мячом, но голкипер Якуб Коварж накрыл шайбу.
– Мы с Ильей Михеевым разрабатывали хитрый план и старались забить гол, – цитирует официальный сайт КХЛ Сычева. – Это серьезный конкурс, поэтому не расстроился, что не мне доверили пробить. Я сам во дворе иногда в хоккей играю, очень люблю этот вид спорта.
Дмитрий Сычёв помогал как мог.#KHLAllStar pic.twitter.com/kVWcrNr2XP– КХЛ (@khl) 19 января 2019 г.
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