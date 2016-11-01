Дмитрий Квартальнов: "Тренировки на льду для хоккея с мячом помогают ЦСКА восстановиться"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о тренировках на льду для хоккея с мячом. Армейцы сегодня впервые в этом сезоне тренировались на открытом воздухе на площадке клуба "Зоркий" в Красногорске.

- У нас такие тренировки стали традицией, мы постоянно ездим в перерывах в Красногорск, - цитирует ТАСС Квартального. - У нас хорошие отношения с "Зорким", они нам помогают в этом плане. Условия в этот раз идеальные: солнце, погода, и лед нам залили великолепно. Русский хоккей - это интересный вид, большой и немного необычный лед, нам надо было немного вывести ребят подышать, восстановиться после такого тяжелого первого этапа.

На таком льду другие правила, и получается немного комично и забавно, особенно если на нас посмотрят профессионалы из бенди. Сегодня и завтра тренировки здесь на улице, а потом уже перейдем в наш дворец, где будем продолжать готовиться.