20:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "Довольны тремя очками, но не игрой"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1) признался, что доволен результатом, но не игрой. Ему хотелось бы, чтобы уверенность к его игрокам пришла поскорее.

– Довольны тремя очками, но игра такая немножко неправильная, – отметил Квартальнов. – Наверное, можно занести нам в актив второй период – некоторые смены. Но такая тяжелая, тяжелая игра. Немножко недовольны мы. Недовольны не то что командой, а тем, как играем. Ребята все стараются, да, и это только начало, но хотелось бы, чтобы пришла такая уверенность к ребятам пораньше.

– Сорокина и Фаста и дальше планируете ротировать?

– Посмотрим, посмотрим. (Игорь ЕРОНКО)

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