Дмитрий Квартальнов: "ЦСКА был сильнее во всех компонентах. Нам нужно покопаться в себе"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения от ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда проиграла все стыки и провалила второй период. Он также добавил, что Артур Каюмов выбыл на долгий срок.

– ЦСКА был сильнее во всех компонентах, – сказал Квартальнов. – Мы проиграли пятак, проиграли все стыки, провалили второй период. Есть, над чем подумать. Так большие игры мы не должны играть. Каждому нужно покопаться в себе, посмотреть.

– Почему Полунин не попадает в состав? Он находится в плохой форме?

– Пока он не попадает в состав.

– Что с Каюмовым, как его самочувствие? И что с меньшинством? Ребята после игры отмечали, что у них не получается играть в меньшинстве.

– Каюмов выбыл надолго. А меньшинство – это проблема и большая. Все начинается со вбрасывания. Будем работать.

– У Каюмова сотрясение?

– Нет, не сотрясение.

– Вы сказали, что все проиграли, но в конце первого периода преимущество было у вашей команды.

– Я не видел, что мы играли сегодня хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)