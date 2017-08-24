Дмитрий Кугрышев: "Авангарду" нужно играть четко по заданию и лишний раз ничего не придумывать"

Нападающий "Авангарда" Дмитрий Кугрышев отметил, что его команде стоит играть четко по заданию тренера. Он также добавил, что "Северсталь", которая станет следующим соперником "Авангарда", всегда показывает техничный хоккей.

– Сейчас начало чемпионата, всем тяжело. Нужно играть четко по заданию. Лишний раз ничего не придумывать, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Кугрышева. – Выполнять установки тренера и делать то, над чем работали на тренировках.

– Будут сделаны выводы из первых двух периодов матча с рижским "Динамо"?

– Будем стараться делать выводы. Ту игру начали неплохо, потом был непонятный спад. Ровнее надо играть все три периода.

– В начале регулярки у всех еще полно сил, вне зависимости от подбора игроков. Насколько опасны команды, которые приезжают в Омск сейчас, на самом старте чемпионата?

– Конечно, опасны. "Северсталь", например, всегда показывает техничный хоккей, команда играет сама и дает играть. С ними всегда интересно бороться, это сложный соперник.

– Главный бомбардир "Северстали" – Дмитрий Кагарлицкий. Важно ли сегодня "держать" его персонально?

– Мы играем не против одного человека, а против всей команды. Так и будем сегодня действовать – против команды в целом.

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - "Северсталь" пройдет сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.