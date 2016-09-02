Дмитрий Чернышенко: "Начало сезона КХЛ получилось ярким и насыщенным"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко остался доволен стартом нового сезона. После первого заседания нового состава совета директоров лиги он отметил самые яркие моменты начавшегося регулярного чемпионата.

– Девятый чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартовал успешно. Это можно говорить уже сейчас, хотя с его начала прошло лишь одиннадцать игровых дней. Эти дни вместили массу ярких событий, – цитирует официальный сайт КХЛ Чернышенко. – Дебютировал в СКА Павел Дацюк и отличился уже на первой минуте, болельщики увидели, как действует суперсвязка Павел Дацюк – Илья Ковальчук. СКА и "Ак Барс" выдали суперматч, в котором казанцы забросили четыре шайбы за одно большинство, а питерцы спаслись за пять секунд до сирены.

Вчера первый в истории чемпионатов КХЛ матч сыграл китайский новичок лиги – клуб "Красная Звезда Куньлунь", и начал свой путь с победы. В стартовых матчах чемпионата болельщики увидели ярких молодых хоккеистов, имеющих все шансы очень скоро стать звездами – в пример можно привести голкипера "Сибири" Алексея Красикова, признанного лучшим молодым игроком недели. В лидеры чемпионата неожиданно вырвались команды, которые мало кто ожидал увидеть на первых местах в конференциях. Думаю, вы согласитесь с тем, что начало чемпионата получилось ярким и насыщенным. С нетерпением ждем продолжения.