Директор "Арены Балашиха" утверждает, что "Авангард" у них - на 3-5 лет. В клубе все отрицают

Гендиректор "Арены Балашиха" Александр Бахтин в интервью каналу "360" сообщил, что "Авангард" может остаться в Подмосковье на срок от 3 до 5 лет. Президент омского клуба Максим Сушинский опроверг данное заявление.

- Заявление директора "Арены Балашиха" по поводу сроков переезда нашей команды - исключительно его личное мнение, не подкрепленное реальными фактами. Договор с ареной мы заключаем на год, в нем нет ничего о сроках в 3-5 лет, - приводит пресс-служба "Авангарда" слова Сушинского. - В планах клуба решить проблему с домашней ареной как можно скорее и вернуться в Омск, это в интересах наших болельщиков. В данный момент экспертиза "Арены Омск" и СКК им. В. Блинова продолжается, мы сообщим результаты, как только они появятся.

"Авангард" в ближайшем сезоне будет проводить домашние матчи в Балашихе из-за трудностей при реконструкции домашней арены в Омске.