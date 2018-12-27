Дэвид Немировски: "Подписали контракт с Брастом из-за травмы Галимова"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски рассказал о причинах подписания канадского вратаря Барри Браста.

- Барри Браста мы подписали, чтобы заменить травмированного Станислава Галимова. О том насколько серьезна травма, пока сложно судить, он должен пройти обследование, - цитирцет наставника "Р-Спорт". - Перебор легионеров нам в ближайшее время не грозит, потому что защитник Мэт Боди также травмирован и пропустит ближайшие пять недель.

Барри уже с командой и провел сегодня первую тренировку. Будут ли еще изменения до дедлайна? Сейчас после тренировки мы вернемся в гостиницу, буду общаться с генеральным директором Яном Голубовским. Посмотрим, может быть еще что-то изменится за оставшиеся несколько часов.

Барри Браст известен в КХЛ по выступлениям за "Куньлунь", "Медвешчак" и "Слован". 35-летний вратарь в лиге сыграл 163 матча, в которых одержал 67 побед. Он отразил 92% нанесенных по его воротам бросков, пропуская, в среднем, по 2,34 шайбы за матч.

Вратарь Барри Браст пополнил состав "Торпедо"