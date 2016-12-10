Денис Платонов: "Магнитка" давно проигрывает вторые периоды. Причины не знаем"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Денис Платонов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Куньлунем" (4:2) обратил внимание на то, что команда на протяжении длительного времени проигрывает вторые периоды. Также форвард, отвечая на вопрос о ребеже в 700 матчей в составе "Магнитки", отметил, что для него большая честь выступать за клуб с богатой хоккейной историей.

– Все игры непростые, – приводит пресс-служба "Металлурга" слова Платонова. – Всегда сложно отыгрываться. Где-то даем время почувствовать сопернику игру, чтобы они вкатились. А уже потом прикладываем множество трудов, чтобы вытаскивать матчи. Плюс уже долговато проигрываем вторые периоды. Не знаю, с чем это связано. Если бы знали – исправили бы. Ну а третий вытаскиваем.

– Переломный момент сегодняшней игры?

– Когда третий гол забили. Хорошо, что во втором периоде не пропустили больше, хотя было много контратак. Вася хорошо сыграл. А в третьем забили и потихоньку довели до победы.

– Недавно преодолели рубеж в 700 матчей за "Металлург". Какие ощущения от таких цифр?

– Для меня честь играть в этой команде, с такими партнерами – и с которыми играл, и с которыми играю сейчас. Я очень счастлив, что столько времени провел в "Металлурге". Ответственность? Не задумываешься об этом – выходишь и играешь. Я даже и не знал, что 700 матчей сыграл, если честно.

– Заброшенная шайба – заготовка или случайность?

– Не случайность – договариваемся ведь перед игрой, что делать. А тут все получилось – синхронно все сделали и – гол.

– Это последняя домашняя игра в уходящем году. Что пожелаете болельщикам?

– Всем богатырского здоровья и терпения!