Даниил Тарасов получил ушиб грудной клетки. Хоккеист "Динамо" скоро вернется в строй

Пресс-служба "Динамо" опубликовала информацию о состоянии здоровья нападающего Даниила Тарасова, который получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против против "Барыса" (3:2 ОТ). 27-летний российский хоккеист заблокировал бросок соперника и не смог продолжить встречу.

– За несколько минут до конца второго периода матча "Барыс" – "Динамо", хоккеист московского "Динамо" Даниил Тарасов в одном из игровых эпизодов ценой своего здоровья заблокировал бросок соперника, в результате чего не смог продолжить встречу, – написано на официальной странице "Динамо" Вконтакте. – После матча нападающий бело-голубых был доставлен в местную больницу, где врачи диагностировали ушиб грудной клетки. В ближайшие дни Даниил присоединится к команде. От лица хоккейного клуба "Динамо" и болельщиков бело-голубых желаем Даниилу здоровья и скорейшего возвращения в строй!

"Динамо" с 25 очками занимает восьмое место в Западной конференции.