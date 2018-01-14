Дамир Шарипзянов: "В КХЛ уровень выше, чем в АХЛ"

Нападающий "Нефтехимика" Дамир Шарипзянов отметил, что в КХЛ более быстрый хоккей, чем в АХЛ. В североамериканской лиге 21-летний форвард провел четыре сезона, выступая за "Онтарио", а в прошлом году вернулся в Нижнекамск.

– Летом вы вернулись из АХЛ. Насколько ее уровень отличается от КХЛ?

— И АХЛ, и КХЛ — хорошие лиги. Но в КХЛ уровень выше. Тут более быстрый хоккей. Но я недолго привыкал к нему, по стилю игры здесь очень много сходства с АХЛ.

– За четыре года в Канаде у вас был шанс дойти до НХЛ?

– Не все получилось так, как я хотел. Было желание пробиться через АХЛ, пройти все эти ступени, но не сложилось и я вернулся домой. И не жалею об этом. Нижнекамск — мой любимый город. Я родился в нем, все мои родные и знакомые здесь. Всегда буду любить родной город, и неважно, где в этот момент буду играть.